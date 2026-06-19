Dos autos chocaron de frente en la Curva Bonito de Villa La Angostura: gran operativo para rescatar a los heridos

La tarde del jueves se vio alterada por un grave siniestro vial ocurrido en Villa La Angostura sobre la Ruta Nacional 40, donde un choque frontal entre dos vehículos obligó a la activación inmediata de un amplio operativo de emergencia en el sector de Curva Bonito, a la altura del kilómetro 2110,50.

El hecho se registró alrededor de las 19 e involucró a dos automóviles que impactaron de manera frontal por causas que aún se tratan de establecer. La magnitud del choque generó la intervención urgente de Bomberos Voluntarios, ante la presencia de varias personas afectadas.

Los bomberos voluntarios y el personal sanitario asistieron a los ocupantes de ambos vehículos involucrados.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia procedieron a asegurar la escena para evitar riesgos adicionales y garantizar condiciones seguras de trabajo. Luego se iniciaron las tareas de rescate de los ocupantes, confirmándose que quienes viajaban en un Chevrolet Corsa resultaron con heridas de distinta consideración.

Las personas heridas fueron estabilizadas en el lugar y evaluadas por el Hospital Dr Oscar Arraiz.

El operativo se desarrolló de forma coordinada entre Bomberos Voluntarios y el personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz, que brindó asistencia médica en el mismo sitio del accidente. La rápida articulación entre los distintos equipos permitió estabilizar a las víctimas mientras avanzaban las maniobras de rescate sobre la calzada.