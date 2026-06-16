Un incendio destruyó el ex hotel Sasha en Villa La Angostura: las llamas devoraron el edificio en cuestión de minutos

El incendio en el ex hotel Sasha de Villa La Angostura, ubicado sobre la Ruta 40 a la altura del kilómetro 2112,50, en el sector conocido como curva de Vera, se desató este lunes por la noche y demandó varias horas de intenso trabajo de los equipos de emergencia. No se reportaron personas heridas.

Según informó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, la alerta fue recibida a las 21:18 a través de un aviso de la Comisaría N.º 28, que daba cuenta de un incendio dentro del establecimiento.

El fuego se inició en la parte superior del edificio y avanzó rápidamente por su estructura.

Al arribar las primeras dotaciones, los bomberos constataron un foco de fuego contenido en la parte superior de la estructura. Sin embargo, el incendio avanzó con rapidez y terminó extendiéndose a gran parte del sector superior del edificio, lo que obligó a un despliegue mayor de recursos.

Desde Bomberos informaron que debido a las características del inmueble y a la magnitud del siniestro, movilizaron prácticamente la totalidad del personal operativo disponible. Las tareas incluyeron el control del avance del fuego, la protección de las áreas que aún no habían sido afectadas y el abastecimiento continuo de agua con apoyo de camiones cisterna.

Tras el control del incendio se realizaron tareas de enfriamiento para evitar posibles reinicios del fuego.

En el operativo también participaron la Hospital Dr. Oscar Arraiz, la Protección Civil, la Municipalidad de Villa La Angostura y la Brigada de Incendio, que colaboraron en distintas etapas de la emergencia.

Luego de varias horas de trabajo continuo, el fuego fue finalmente extinguido. Posteriormente se realizaron tareas de enfriamiento y remoción de escombros para evitar posibles reinicios.

Bomberos trabajaron durante varias horas con apoyo de múltiples instituciones y camiones cisterna municipales.

Desde Bomberos Voluntarios se destacó el compromiso del personal interviniente y la coordinación entre las distintas instituciones que participaron en el operativo: "Desde la Institución se destaca el compromiso y capacidad operativa demostrada por el personal interviniente, que una vez más respondió eficazmente ante una emergencia de gran magnitud. Asimismo, se agradece la colaboración brindada por las distintas instituciones que participaron del operativo y al Municipio por el aporte de camiones cisterna".