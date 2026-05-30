Este sábado, una camioneta Honda CRV terminó incrustada en el cerco vivo de una vivienda de Villa La Angostura. Según relataron los vecinos a distintos medios locales, los ocupantes del vehículo abandonaron el lugar después del siniestro. El hecho ocurrió en la esquina de Boulevard Quetrihue y Río Coihues, en el barrio Tres Cerros de la localidad más austral de la provincia de Neuquén.

Un fuerte impacto contra una vivienda

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor habría perdido el control del vehículo por causas que aún son materia de investigación. La camioneta salió de su trayectoria y terminó impactando contra el perímetro de una propiedad particular, lo que provocó importantes daños materiales.

La escena causó sorpresa entre los vecinos de ese barrio, quienes advirtieron lo ocurrido durante las primeras horas de la mañana al encontrar el vehículo incrustado dentro del cerco vivo de la vivienda.

Los ocupantes dejaron la camioneta y se fueron

Según los testimonios recogidos en el lugar, quienes viajaban en la camioneta serían jóvenes que se retiraron tras el accidente, dejando el vehículo abandonado en el lugar. Hasta el momento no trascendió información oficial sobre la identidad de los ocupantes ni sobre las circunstancias en las que abandonaron la escena.

Investigan las causas del siniestro

Si bien no hubo personas lesionadas, las autoridades trabajan para establecer la mecánica del hecho. Entre las hipótesis que se analizan figura una posible pérdida de control del vehículo, aunque todavía no existe una versión oficial sobre lo ocurrido. Las actuaciones permitirán determinar cómo se produjo el despiste y quiénes se encontraban a bordo de la camioneta.