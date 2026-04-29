La escena se repitió dos veces, con pocas horas de diferencia y el mismo patrón. Noche cerrada, caminos rurales y camionetas cargadas de perros. En total, dieciséis, ocho en cada vehículo. Así se toparon los efectivos de la Brigada Rural de General Conesa con dos cazadores que circulaban por la Ruta Provincial 53 sin cumplir con lo básico: documentación, licencia y condiciones de seguridad.

El primer procedimiento fue a la altura del establecimiento Kaitaco. Ahí frenaron a un hombre de 49 años que se movía con una jauría completa. Ocho canes listos para la caza, pero sin papeles que avalaran la actividad. La infracción fue inmediata: caza con jauría sin habilitación, sin requisitos sanitarios y al margen de la ley.

Horas después, la historia volvió a empezar. Esta vez en la zona del establecimiento Rincón del Palo. Un joven de 23 años, otra camioneta y otros ocho perros. El mismo esquema, las mismas faltas. Otra acta.

Desde la Policía de Río Negro lo explican sin vueltas: no son casos aislados. Forman parte de una práctica que se repite en zonas rurales y que buscan cortar con controles sostenidos. La caza furtiva, dicen, no solo viola la normativa, la Ley 5796, sino que impacta directamente en la fauna silvestre.

Los operativos, advierten, van a seguir. En rutas, en campos y en los puntos donde estas maniobras aparecen una y otra vez.

La caza con jauría

Es una práctica polémica, consistente en el uso de grupos de perros para acorralar y cazar animales, principalmente jabalíes en Argentina (La Pampa, Río Negro). Aunque defendida como tradición o control de plagas, enfrenta fuertes críticas por crueldad animal y está prohibida en varias zonas.

