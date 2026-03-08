Durante este sábado, personal de la Brigada Rural y Abigeato Zona Sur intervino en un procedimiento realizado en cercanías de la Ruta Provincial 61, tras un aviso de guardaparques del área protegida.

Luego de tareas de observación en accesos rurales, cerca de las 20 horas, los efectivos detectaron a cinco personas que se desplazaban a caballo por el sector de cañadones de la zona. Durante el control comprobaron que dos de ellos transportaban armas largas.

Ante la situación, el personal policial procedió a su identificación y al control del armamento, tratándose de un fusil de repetición calibre 7.65 y una carabina semiautomática calibre .22, ambas con mira telescópica.

Por disposición de la Fiscalía interviniente se notificó a los portadores de la causa judicial y se procedió al secuestro preventivo de las armas de fuego para las pericias correspondientes.

En el lugar también intervino personal de Guardaparques, que labró acta por presunta infracción a la normativa vigente en áreas naturales protegidas. Agregaron que también colaboraron efectivos de la Comisaría 25° y personal de Criminalística.