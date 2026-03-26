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LOS CONTROLES CONTINUARÁN

Río Negro desplegó controles rurales para evitar la caza furtiva

En Maquinchao se realizaron operativos de seguridad con controles vehiculares e inspecciones en caminos rurales. La Policía verificó documentación, transporte de animales y productos cárnicos, en cumplimiento de las normas que regulan la habilitación sanitaria de carnes en la provincia.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 08:30
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Efectivos verificaron documentación y transporte de animales en caminos rurales de la región.

La Policía de Río Negro llevó adelante un operativo de seguridad en la zona rural de Maquinchao, con participación de efectivos de la Brigada Rural de Los Menucos, Ingeniero Jacobacci, Cipolletti y Roca, en coordinación con la Comisaría 25°. El despliegue incluyó controles vehiculares e identificación de personas en caminos secundarios y accesos a establecimientos agropecuarios. El objetivo es prevenir la caza furtiva, una práctica que encuentra condiciones favorables en la región debido a la extensa red de caminos rurales que facilita el ingreso a campos privados.

Además, se realizaron inspecciones sobre el transporte de animales en pie y productos cárnicos. Los agentes verifican la documentación obligatoria, las condiciones sanitarias y las habilitaciones correspondientes. Estos procedimientos se ajustan a lo establecido en la Ley Provincial N° 5.745 y en la Ley Provincial N° 2.534, que regulan la actividad rural y el movimiento de animales.

Como resultado de los controles, se labraron actas de infracción, se intervinieron traslados irregulares de animales y se detectaron vehículos sin autorización para circular en el marco de este tipo de actividades. La fuerza provincial informó que las actuaciones se remiten a la justicia y a los organismos competentes para dar continuidad a las investigaciones.

Los operativos incluyeron inspecciones de productos cárnicos para garantizar condiciones sanitarias.

Los operativos se desarrollaron en puntos estratégicos de la zona rural y se mantendrán de manera periódica, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y resguardar la producción local. La Policía de Río Negro destacó que la coordinación entre distintas brigadas permitió ampliar la cobertura territorial y mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones irregulares.

La presencia de efectivos en caminos secundarios y accesos a establecimientos busca desalentar prácticas ilegales y fortalecer la seguridad en áreas rurales. Las autoridades señalaron que este tipo de controles también contribuye a la prevención de delitos vinculados al transporte de mercadería sin habilitación y a la protección de los recursos naturales de la región.

 

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