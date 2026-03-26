La Policía de Río Negro llevó adelante un operativo de seguridad en la zona rural de Maquinchao, con participación de efectivos de la Brigada Rural de Los Menucos, Ingeniero Jacobacci, Cipolletti y Roca, en coordinación con la Comisaría 25°. El despliegue incluyó controles vehiculares e identificación de personas en caminos secundarios y accesos a establecimientos agropecuarios. El objetivo es prevenir la caza furtiva, una práctica que encuentra condiciones favorables en la región debido a la extensa red de caminos rurales que facilita el ingreso a campos privados.

Además, se realizaron inspecciones sobre el transporte de animales en pie y productos cárnicos. Los agentes verifican la documentación obligatoria, las condiciones sanitarias y las habilitaciones correspondientes. Estos procedimientos se ajustan a lo establecido en la Ley Provincial N° 5.745 y en la Ley Provincial N° 2.534, que regulan la actividad rural y el movimiento de animales.

Como resultado de los controles, se labraron actas de infracción, se intervinieron traslados irregulares de animales y se detectaron vehículos sin autorización para circular en el marco de este tipo de actividades. La fuerza provincial informó que las actuaciones se remiten a la justicia y a los organismos competentes para dar continuidad a las investigaciones.

Los operativos incluyeron inspecciones de productos cárnicos para garantizar condiciones sanitarias.

Los operativos se desarrollaron en puntos estratégicos de la zona rural y se mantendrán de manera periódica, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y resguardar la producción local. La Policía de Río Negro destacó que la coordinación entre distintas brigadas permitió ampliar la cobertura territorial y mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones irregulares.

La presencia de efectivos en caminos secundarios y accesos a establecimientos busca desalentar prácticas ilegales y fortalecer la seguridad en áreas rurales. Las autoridades señalaron que este tipo de controles también contribuye a la prevención de delitos vinculados al transporte de mercadería sin habilitación y a la protección de los recursos naturales de la región.