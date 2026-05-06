Un accidente vehicular se registró durante el mediodia sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo cercano a Pichi Traful, a la altura del kilómetro 2161, en un sector conocido como la “curva de la banana”.

Por causas que se investigan, impactaron dos camionetas, que tras el impacto terminaron a un costado de la calzada.

Como consecuencia del siniestro, dos personas resultaron heridas, aunque se encuentran fuera de peligro. Ambas fueron asistidas en el lugar por personal del SIEN, que se hizo presente con una ambulancia desde San Martín de Los Andes.

En el operativo intervinieron también Bomberos Voluntarios de Villa Lago Meliquina y efectivos de la Policía. Por un rato estuvo interrumpido el tránsito aunque una vez retirado los vehículos y las personas se normalizó la situación.