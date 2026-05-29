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Siete casas allanadas

Golpe al narcotráfico en Vaca Muerta: más de seis kilos de droga, armas, millones de pesos, contactos y tres detenidos

La fiscalía y la policía provincial realizaron siete allanamientos, secuestraron cocaína, cannabis, dinero y armas. Las detenciones se produjeron tras denuncias anónimas y forman parte del plan provincial contra el microtráfico.
 

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Viernes, 29 de mayo de 2026 a las 12:02
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Secuestraron droga, dinero y armas en allanamientos contra el microtráfico en la Región Vaca Muerta.

Tres personas fueron detenidas este viernes y serán imputadas en las próximas horas, luego de allanamientos realizados por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial en las ciudades de Añelo y San Patricio del Chañar, en la Región Vaca Muerta.
 
Durante los operativos, efectuados en siete viviendas (cinco en San Patricio del Chañar y dos en Añelo), secuestraron 4.9 kilos de Cannabis Sativa y 1.3 kilos de clorhidrato de cocaína, alrededor de $4.2 millones en efectivo, un posnet, anotaciones, armas, teléfonos celulares y envoltorios de nylon.
 
La fiscal del caso, Eugenia Titanti, dispuso la clausura de una vivienda que, de acuerdo a la información preliminar recolectada por el Ministerio y la división Antinarcóticos de Añelo de la Policía provincial, funcionaba como punto de venta de drogas. Además, dispusieron la detención de tres personas (dos mujeres y un varón), que serán imputadas por delitos vinculados al narcomenudeo.

Gracias a denuncias anónimas 

La investigación de la fiscalía y la policía provincial que derivó en los allanamientos comenzó en marzo pasado, mediante denuncias recibidas mediante el código QR del Ministerio y la aplicación "Neuquén te cuida".

Los procedimientos que derivaron en los secuestros y detenciones, comenzaron este jueves por la noche y se desarrollaron durante la madrugada. Fueron autorizados por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.
 
Se ejecutaron en el contexto del plan de lucha contra el microtráfico que lleva adelante el gobierno provincial, a través del ministerio de Seguridad a cargo de Matías Nicolini, la Policía provincial dirigida por el comisario general Tomás Díaz Pérez y el Ministerio Público Fiscal, a cargo de José Gerez.
 
El plan de lucha contra el microtráfico fue implementado hace poco más de un año, cuando la Legislatura provincial aprobó la ley que impulsó el gobernador Rolando Figueroa para desfederalizar estos delitos.

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