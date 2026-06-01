Un hombre que iba a pie fue víctima de dos delincuentes que iban en un auto y lo abordaron en la zona de calle Jujuy, en el Barrio Primeros Pobladores, en Centenario.

Según Centenario Digital el asalto ocurrió el sábado 31 por la noche y le robaron la billetera con documentación. No conformes con esto, los sujetos le apuntaron con un arma de fuego y lo obligaron a subirse al vehículo.

Allí lo llevaron hasta la zona del Autódromo, se desconoce con qué objetivo. En un momento que se detuvieron para que uno de los ladrones baje a la banquina a orinar, obligaron a la víctima a pasar a la parte delantera del vehículo.

En ese momento el hombre aprovechó para atacar al sujeto que conducía, que a su vez lo apuntaba con un arma. Finalmente logró escapar y salió corriendo campo traviesa.

Luego de la terrible escena vivida, el vecino dio aviso a su familia de lo que había ocurrido. Personal de la Comisaría 52 fue alertado y tomó intervención para dar con los responsables.

Se trata de un hecho insólito en la región del cual no se tiene registros que haya ocurrido anteriormente con esta modalidad. Por el comportamiento de los delincuentes se cree que podrían estar bajo el efecto de las drogas.

Por estas horas, están relevando las cámaras ubicadas en la zona donde primero fue abordado el hombre y otras más cercanas al autódromo hacia donde se dirigían con un fin desconocido.