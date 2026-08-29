El aviso que activó el operativo

Personal de la Comisaría 21° realizaba tareas de patrullaje preventivo durante la tarde del jueves en el barrio Melipal, en el oeste de Neuquén capital, cuando fue alertado por un vecino que aseguró haber sido víctima de la sustracción de su teléfono celular.

Con la información aportada, los efectivos comenzaron a buscar al presunto autor y lograron ubicar a un hombre mayor de edad en las inmediaciones.

Vio a los policías y salió corriendo

Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre intentó escapar. La huida continuó a pie y, durante el recorrido, arrojó al suelo una prenda de vestir.

El detalle que llamó la atención de los efectivos fue que dentro de esa ropa se encontraba un teléfono celular, que posteriormente fue secuestrado de manera preventiva.

La persecución terminó con un demorado

Los policías continuaron la persecución y finalmente lograron interceptar y demorar al hombre. El teléfono recuperado quedó bajo la correspondiente cadena de custodia para avanzar con las actuaciones judiciales.

La intervención permitió recuperar el dispositivo denunciado como sustraído y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.

Una respuesta durante el patrullaje

El procedimiento se produjo en el marco de las tareas de prevención que realiza la Policía de Neuquén en los barrios de la ciudad. En este caso, el aviso de un vecino permitió activar rápidamente la intervención, que terminó con la recuperación del celular y un hombre demorado.

El caso quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.