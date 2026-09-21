Alerta en Neuquén: advierten por estafas con Emplea Neuquén y pedidos de códigos y datos personales

La Provincia de Neuquén emitió un informe para desalentar la difusión de datos personales o compartir con desconocidos métodos de autenticación de identidad.

Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano informaron que recibieron reportes sobre personas que se presentan como representantes de organismos oficiales y solicitan este tipo de información para supuestamente completar el proceso de inscripción.

En este sentido, se recuerda que la inscripción a Emplea Neuquén no requiere códigos de validación, contraseñas ni el envío de datos personales a través de contactos no oficiales. Por este motivo, se recomienda no compartir códigos de autenticación, contraseñas ni información personal ante este tipo de pedidos.

Ante cualquier duda o consulta relacionada con el programa Emplea Neuquén, se solicita recurrir exclusivamente a los canales y redes sociales oficiales del Gobierno de la Provincia del Neuquén y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.