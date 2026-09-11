Un Volkswagen Vento que tenía un pedido de secuestro por una causa de estafa fue detectado en Villa Regina durante una recorrida policial, luego de que el sistema de seguridad alertara que el vehículo era requerido desde Cipolletti. El auto circulaba por la ciudad y era conducido por un joven de 23 años, por lo que se inició una investigación por presunto encubrimiento.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 13:30, cuando efectivos de la Comisaría 5° realizaban tareas de prevención y recorrían calle Los Frutales. En esas circunstancias decidieron verificar un Volkswagen Vento que se encontraba en el sector. Y allí apareció el dato que cambió el control de rutina. Al ingresar la información del vehículo al sistema, los policías comprobaron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente.

La requisitoria había sido registrada apenas unos días antes, el 4 de septiembre, y había sido solicitada por el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti en el por una investigación por el delito de estafa. Un vehículo que estaba siendo buscado por la Justicia y que fue localizado en otra ciudad de la provincia durante un control preventivo.

En ese momento, los efectivos identificaron al conductor, un hombre de 23 años, domiciliado en Cervantes. Su presencia al volante no implica, por sí sola, que sea responsable de la estafa que originó el pedido de secuestro. Esa es precisamente una de las cuestiones que deberá determinar ahora la investigación. A partir del hallazgo, se inició un legajo de investigación preliminar por encubrimiento, con intervención de la Unidad Fiscal Descentralizada de Villa Regina.

El Volkswagen Vento quedó a disposición de las autoridades mientras se intenta establecer cómo llegó hasta la ciudad y quiénes tuvieron intervención en su utilización. De esta manera, una recorrida preventiva terminó sacando a la luz un vehículo que figuraba en los registros como requerido por una causa penal. La consulta de sus datos permitió detectar la situación antes de que el rodado continuara circulando por las calles de Regina.