Personal de la Comisaría 21.ª del barrio Melipal intervino en dos procedimientos realizados durante la noche del miércoles, que permitieron demorar a dos hombres en el marco de presuntos hechos contra la propiedad.

El primero ocurrió alrededor de las 20:39, cuando efectivos policiales acudieron a un requerimiento que alertaba sobre un hombre que habría ingresado a una vivienda y se habría retirado con distintos elementos.

A partir de las características aportadas, se desplegó un patrullaje preventivo por el sector, logrando identificar a un hombre de 50 años que llevaba consigo elementos coincidentes con los denunciados.

Posteriormente, los efectivos ubicaron al propietario de la vivienda, quien informó que habían violentado el candado de la puerta de ingreso y sustraído dos pares de zapatillas. Como resultado, se dispuso la demora del sospechoso y el secuestro de los elementos.

El segundo procedimiento tuvo lugar cerca de las 22.00, en un comercio de indumentaria ubicado sobre calle Collón Curá al 700. Allí, una comerciante advirtió que un hombre habría ocultado un par de medias entre sus prendas, por lo que intentó detenerlo y se produjo un forcejeo.

Con la colaboración de vecinos del sector, el sospechoso, de 33 años, fue reducido hasta la llegada del personal policial, que intervino y realizó su traslado a la Comisaría Tercera.