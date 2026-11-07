Cuatro allanamientos realizados en Neuquén capital y Centenario terminaron con dos hombres demorados y el secuestro de un arma de fabricación casera, municiones y casi 300 gramos de marihuana. Los procedimientos se concretaron en tres barrios y forman parte de una investigación por un episodio de daños y lesiones denunciado en el barrio Tranhue durante octubre.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52ª. También participaron efectivos de las Comisarías 4ª y 5ª, la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO) y el Departamento Seguridad Metropolitana, con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Identificaron a las personas que se encontraban en las viviendas y demoraron a dos hombres mayores de edad.

Durante las diligencias, los uniformados identificaron a las personas que se encontraban en las viviendas y demoraron a dos hombres mayores de edad, señalados como involucrados en la causa.

Los procedimientos permitieron secuestrar un arma y municiones

Entre los elementos incautados encontraron una tumbera, tres cartuchos calibre 12/70, seis cartuchos calibre 22 y tres vainas servidas de ese mismo calibre. También secuestraron un par de zapatillas negras marca DC, que podría aportar información para avanzar con la investigación.

El hallazgo de estos elementos se sumó al descubrimiento de sustancias vinculadas al cultivo de cannabis. Por ese motivo, intervino personal del área de Antinarcóticos, que quedó a cargo de las actuaciones relacionadas con la droga.

Antinarcóticos secuestró cogollos y plantas en secado

En las viviendas encontraron 296 gramos de cogollos de cannabis sativa y tres bolsones con la misma planta en proceso de secado. Todo el material fue secuestrado y quedó sujeto a las actuaciones correspondientes.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52ª.

La investigación comenzó a partir de una denuncia radicada en octubre en la Comisaría 52ª por un episodio de daños y lesiones en el barrio Tranhue. Los elementos reunidos durante los cuatro allanamientos serán analizados para determinar la participación de los involucrados y establecer cómo se relacionan con la causa.