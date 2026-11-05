En el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Limay de la ciudad capital, que culminó con dos personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de droga y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de información aportada por el Ministerio Público Fiscal, que advertía sobre posibles actividades de venta de sustancias estupefacientes en el domicilio.

A partir de ello, efectivos de la División Antinarcomenudeo llevaron adelante distintas tareas investigativas que permitieron establecer que dos personas, un hombre y una mujer, presuntamente comercializaban droga bajo la modalidad de delivery.

Con los elementos reunidos, se solicitó la correspondiente orden judicial, que fue ejecutada durante la jornada de ayer (04/11).

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína, envoltorios de cannabis, aproximadamente 140 mil pesos en efectivo, un automóvil de alta gama, teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Como resultado del operativo, dos personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia.

El procedimiento contó con la participación de diez efectivos del Departamento Antinarcóticos y dos móviles. La causa cuenta con intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737.