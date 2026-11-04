Dos mujeres fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en Centenario, luego de que la Policía de Neuquén secuestrara cerca de 600 gramos de cocaína durante dos allanamientos realizados el pasado lunes 3 de noviembre. Los procedimientos permitieron encontrar droga compactada, envoltorios preparados para su distribución, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

La formulación de cargos estuvo a cargo del asistente letrado Pablo Jávega, quien atribuyó a B.A. y M.Q. la presunta comisión del delito previsto en el artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737, en calidad de autoras.

El juez de garantías Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y dispuso que ambas cumplan detención domiciliaria durante cuatro meses, en una vivienda de San Patricio del Chañar, con controles policiales tres veces por día. Ese plazo también fue establecido para completar la investigación preparatoria.

Los allanamientos permitieron secuestrar casi 600 gramos de cocaína

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de Centenario, en el marco de una investigación que se había iniciado a partir de una denuncia por disparos en un sector de la localidad.

En una de las viviendas, donde se encontraba B.A., los efectivos observaron que la mujer intentó descartar una bolsa con cocaína arrojándola al inodoro cuando ingresó el personal policial. Sin embargo, los agentes evitaron que accionara la descarga y recuperaron el envoltorio, que contenía 66 gramos de cocaína compactada.

En ese mismo domicilio también secuestraron:

Una balanza digital sin estrenar.

Otra balanza con restos de cocaína .

Un envoltorio con 0,36 gramos de la sustancia .

Más de 780.000 pesos en efectivo .

Un teléfono celular .

Bolsas pequeñas de nylon utilizadas habitualmente para el fraccionamiento.

Qué encontraron en el segundo domicilio

En la vivienda donde fue identificada M.Q., la Policía encontró dos bolsas con cocaína compactada, de 416 y 103 gramos, respectivamente.

Además, se secuestraron 38 envoltorios con otros 19 gramos de cocaína, una balanza de precisión y un teléfono celular.

El material incautado en ambos procedimientos será parte de la evidencia que deberá analizarse durante la investigación judicial.

Los antecedentes que llevaron a profundizar la investigación

Durante la audiencia, Jávega mencionó como parte de los elementos reunidos una investigación anterior, desarrollada entre abril y junio de 2025, en la que se habían detectado movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes en uno de los domicilios allanados.

También hizo referencia a información financiera que vinculaba a una de las imputadas con otra persona investigada por actividades relacionadas con la venta de drogas.

A esos elementos se sumaron denuncias recibidas mediante la aplicación Neuquén Te Cuida, además de los testimonios de los policías que participaron de los procedimientos, los testigos de actuación y los resultados de los reactivos y pesajes realizados sobre las sustancias secuestradas.

Estos antecedentes fueron expuestos durante la audiencia como parte del sustento de la acusación. La responsabilidad penal de las mujeres deberá determinarse en el proceso judicial.

Cómo continuará la investigación judicial

El asistente letrado solicitó un plazo de cuatro meses para completar la investigación preparatoria. Durante ese período, la Fiscalía prevé avanzar con dos medidas centrales: la apertura y el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y la profundización de las medidas de investigación financiera.

Jávega también planteó la existencia de riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Por ese motivo, acordó con las defensas la aplicación de medidas cautelares de detención domiciliaria.

El juez de garantías Juan Manuel Kees aceptó el planteo y dispuso que las dos imputadas permanezcan en una vivienda de San Patricio del Chañar, bajo controles policiales tres veces al día.

La medida tendrá una duración de cuatro meses, el mismo plazo fijado para avanzar con la investigación preparatoria.