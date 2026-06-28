Paró a comer en una estación de servicio en Centenario y le robaron dos armas y 1.300 municiones de la camioneta

Un hombre oriundo de Fernández Oro sufrió un importante robo en la tarde de este sábado 27 de junio, cuando delincuentes se llevaron dos armas de fuego y más de 1.300 municiones del interior de su camioneta mientras almorzaba en el parador de la estación de servicio YPF, ubicada en la zona de la primera rotonda de Centenario.

La víctima había dejado estacionada su Toyota Hilux en un sector cercano a un hotel. Al regresar al vehículo descubrió que le habían sustraído una mochila que guardaba elementos de alto valor y uso deportivo. Según trascendió, el hombre había regresado de una concurrida actividad en el polígono de tiro de Centenario.

Qué fue lo que se llevaron

De acuerdo con la denuncia radicada ante la Policía del Neuquén, los delincuentes se apoderaron de una mochila que contenía dos pistolas: una CZ Shadow calibre 9 milímetros y una Tanfoglio Stock. Además, se llevaron unas 600 municiones calibre 9 milímetros y otras 700 calibre .22.

Sospechan que utilizaron inhibidores

Uno de los aspectos que llamó la atención de los efectivos que intervinieron fue que la camioneta no presentaba daños visibles en cerraduras, puertas ni ventanillas.

Por ese motivo, una de las principales hipótesis apunta al uso de inhibidores de señal para impedir el cierre efectivo del vehículo y facilitar el acceso al habitáculo sin necesidad de forzarlo.

Personal de la Comisaría Quinta acudió al lugar tras recibir el aviso del damnificado. Fuentes policiales indicaron que el propietario acreditó ser legítimo usuario de armas mediante la documentación correspondiente.

Las cámaras captaron a los sospechosos

Las primeras tareas investigativas incluyeron el relevamiento de las cámaras de seguridad del sector. Según se pudo reconstruir, los delincuentes habrían llegado a bordo de un automóvil blanco.

Las imágenes permitieron identificar el vehículo utilizado para cometer el robo y seguir parte de la ruta de escape de los sospechosos. Al momento de la publicación de esta nota no se informó sobre detenciones.