Un plan para no quedar expuestos... por apenas $3.000

La secuencia duró pocos minutos, pero mostró una modalidad que llamó la atención incluso antes de conocerse el monto robado. Tres hombres llegaron en un VW Gol negro a una zona muy transitada de Plottier, se bajaron del vehículo y comenzaron a caminar por distintos sectores como si no se conocieran.

Mientras uno permanecía a la distancia haciendo de campana, los otros dos fueron directamente hacia una Toyota Hilux estacionada sobre calle Perito Moreno. Lo que ocurrió después quedó registrado por cámaras de seguridad y ahora forma parte de la investigación.

Se alejaron caminando para no quedar vinculados con el auto

Las imágenes muestran que, una vez junto a la camioneta, los dos hombres lograron ingresar al vehículo y revisaron su interior.

Cuando terminaron, no regresaron al Volkswagen Gol. En cambio, se alejaron caminando por distintas direcciones para evitar que las cámaras los registraran subiéndose al automóvil con el que habían llegado. Recién varios metros más adelante, el conductor avanzó con el vehículo y los recogió lejos del lugar del robo.

La maniobra quedó grabada y ahora es una de las principales pistas para identificar a los involucrados.

El botín sorprende tanto como la modalidad

Después del hecho, el propietario de la Toyota Hilux informó a la Policía que le habían sustraído dinero del interior del vehículo.

El subcomisario Favio Epulef, de la Comisaría Séptima de Plottier, lo confirmó en una entrevista con Mejor Informado

"El damnificado nos hace saber que estas personas habrían ingresado de la camioneta y le sacaron dinero. Unos 3 mil pesos", precisó.

El escaso monto robado contrasta con la planificación que reflejan las imágenes, donde los sospechosos buscaron evitar ser detectados durante cada etapa del recorrido.

Una sospecha que también investiga la Policía

Los investigadores también analizan cómo lograron acceder a la camioneta.

"No se notó forzamiento de la camioneta, puede que hayan trabajado con inhibidores", deslizó Epulef, una hipótesis que ahora forma parte de las tareas investigativas.

Las imágenes aportadas por los vecinos son analizadas por la Brigada de Investigaciones para reconstruir los movimientos de los sospechosos e intentar identificar el vehículo utilizado.

La investigación ya comenzó, aunque no hubo denuncia

Si bien la víctima todavía no formalizó una denuncia judicial, el caso ya está en marcha.

"No hay denuncia judicial, la víctima no se hizo presente hasta la fecha, pero de oficio empezamos con tareas investigativas", señaló Epulef durante la entrevista con Mejor Informado.

El jefe policial agregó que el objetivo es avanzar sobre las grabaciones y establecer la identidad de los ocupantes del VW Gol. "Vamos a tratar de dar con esos vehículos", afirmó.

Mientras tanto, el video continúa circulando entre los vecinos y se convirtió en una pieza clave para reconstruir un robo que, más allá del escaso dinero sustraído, dejó al descubierto una modalidad cuidadosamente planificada para intentar pasar inadvertida.