La madrugada transcurría como cualquier otra sobre la destruida Ruta Nacional 151 hasta que un perro antinarcóticos de la Policía de Río Negro cambió por completo el rumbo de un control rutina. Su marcación sobre un auto activó el protocolo de intervención y, tras una orden de la Justicia Federal, los efectivos descubrieron 16 envoltorios con cerca de cuatro kilos de hoja de coca. El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 150, en el puente dique sobre el río Colorado, y dio origen a una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737.

Todo ocurrió alrededor de las 3:50, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial Puente Dique desarrollaba un operativo de control vehicular sobre uno de los corredores más transitados del norte rionegrino. En medio de las inspecciones de rutina, un Chevrolet Safira llamó la atención del perro detector. En el vehículo viajaban un conductor de 37 años y otras cuatro personas.

Sin embargo, la alerta del perro no alcanzaba por sí sola. Como establece el procedimiento, los efectivos solicitaron autorización al Juzgado Federal de Roca para avanzar con la requisa. Una vez concedida, comenzaron a revisar el interior del automóvil y encontraron los 16 paquetes que contenían hojas de coca, con un peso total aproximado de cuatro kilogramos.

El hallazgo abrió inmediatamente una causa judicial. La carga quedó secuestrada y se inició un legajo investigativo para determinar cuál era el destino del material y en qué contexto era transportado. La pesquisa quedó en manos del personal especializado en Toxicomanía y Leyes Especiales, que ahora deberá reconstruir el recorrido del vehículo y establecer si existen otros involucrados.

Aunque las hojas de coca no son cocaína, su transporte y tenencia en determinadas circunstancias pueden derivar en una investigación federal para determinar si existe una infracción a la legislación vigente. Por esa razón, el procedimiento no terminó con el secuestro del material, sino que dio paso a una serie de medidas judiciales destinadas a esclarecer el caso.