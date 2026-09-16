Las fiscales del fuero penal de Cipolletti, Alejandro Altamira y Laura Olea, vivieron un fuerte accidente de tránsito cuando el vehículo en el que viajaban derrapó y terminó cayendo sobre un canal de desagüe. El episodio ocurrió durante la tarde del pasado martes y generó un importante operativo en la zona.

El siniestro se registró alrededor de las 19, en jurisdicción del destacamento vial de General Roca. Por motivos que deberán determinarse, el Citroën C3 Aircross en el que se desplazaban perdió estabilidad y terminó fuera de la calzada, con una caída sobre el canal.

El impacto provocó daños principalmente en el sector delantero izquierdo del vehículo. La escena generó preocupación por la violencia del choque y por el lugar donde terminó el automóvil, aunque rápidamente se pudo comprobar que las dos ocupantes habían logrado salir adelante.

Un elemento de seguridad fue clave para la integridad de los fiscales

Un elemento clave fue que los airbags del Citroën se activaron durante el impacto. El sistema de seguridad permitió amortiguar parte del golpe y, de acuerdo con la información conocida después del accidente, las dos fiscales solo sufrieron heridas de carácter leve.

Altamira y Olea forman parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) y desarrollan funciones dentro del fuero penal de Cipolletti. Tras el accidente, ambas personas fueron asistidas y se encontraban en buen estado de salud, sin que se informaran lesiones de gravedad. Ahora resta determinar con precisión cómo se produjo la maniobra que terminó con el vehículo derrapando y cayendo al canal.