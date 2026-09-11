Un joven de 27 años protagonizó un impresionante vuelco este viernes por la mañana sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del barrio La Comarca, en el tramo que une Centenario con Neuquén. A pesar de la violencia del impacto, salió ileso y pudo abandonar el vehículo por sus propios medios.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9, cuando el joven, oriundo de Vista Alegre, circulaba a bordo de un Citroën C4 color rojo. Por circunstancias que son materia de investigación, perdió el control del vehículo, salió de la calzada y atravesó la banquina hasta impactar contra la barda.

Como consecuencia del impacto, el auto terminó completamente volcado, con las cuatro ruedas hacia arriba.

La situación generó la intervención de Bomberos Voluntarios, que trabajaron para descartar cualquier riesgo de incendio, y de efectivos de Tránsito Villa Obrera, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

Según se informó, el conductor contaba con la documentación obligatoria y el test de alcoholemia realizado en el lugar arrojó resultado negativo.

A pesar del vuelco, la circulación sobre la Ruta 7 no tuvo que ser interrumpida y el tránsito continuó con normalidad.

Por el momento, se investigan las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo