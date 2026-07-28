Desde el martes a la mañana hay operarios de Camuzzi, Bomberos y Defensa Civil trabajando en un escape de gas provocado por la fisura de un caño principal en Centenario, cerca de Ruta 7.

Con el pasar de las horas se conoció que los trabajos de reparación podrían varios días, aunque la situación está contenida.

En diálogo con Entretiempo por AM550, informaron que la rotura fue provocada por una máquina que, sin pedir los planos de servidumbre, realizó tareas de extracción de un árbol y provocó la pérdida.

Según Camuzzi, esto no afectará el servicio de gas en Centenario y por el momento tampoco hay tránsito restringido sobre la ruta, aunque sí en su colectora por el perímetro de seguridad.

Qué hacía la máquina que golpeó el caño

La reconstrucción reveló que la rotura, de 7 a 10 cm, fue provocada por una de las uñas de la pala retroexcavadora que, cuando sacaba eucaliptos del predio, se excedió del límite de la propiedad privada hacia el área pública y rompió la cañería de Camuzzi.

El jefe de Bomberos, Patricio Álvarez, agregó que el maquinista no había notado el caño y que cuando se detuvo, vieron la fuga y dieron aviso. Todos los trabajos estuvieron orientados a la seguridad ya que allí hay dos empresas trabajando.

"Manejaron muy bien su rol de emergencia y no hubo inconvenientes, incluso tomaron como protocolo cortar la energía y no hacer tareas en caliente", detalló Álvarez.

Al ser una cañería de acero, los trabajos son más complejos y creen que la reparación durará varios días.

En cuanto a la causa, indicó que estaban realizando limpieza de un terreno, quisieron sacar una de las raíces y se encontraron con el caño, que ya lo habían golpeado. "Es la línea principal que lleva gas a toda la ciudad", manifestó.

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