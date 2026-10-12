El hombre que apuñaló a un joven y lo dejó al borde de la muerte quedó preso por tentativa de homicidio

La investigación por el ataque con arma blanca ocurrido la semana pasada en el barrio 2 de Febrero de Cipolletti dio un paso clave este domingo, cuando la Justicia formuló cargos por tentativa de homicidio contra el hombre acusado de apuñalar a un joven de 27 años que continúa internado en estado crítico.

Durante una audiencia realizada en el fuero penal, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la agresión ocurrió el jueves 8 de octubre, cuando una discusión entre ambos hombres derivó en una pelea física. Según la acusación, en medio del enfrentamiento el imputado utilizó un arma blanca de fabricación casera y atacó a la víctima en el abdomen con intención de causarle la muerte.

El joven logró retirarse el elemento incrustado y caminar algunos metros hasta pedir ayuda a familiares. Minutos después fue trasladado de urgencia al Hospital Pedro Moguillansky, donde debió ser sometido a una compleja cirugía por las lesiones sufridas en órganos vitales.

El paciente debió ser internado en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica, inestabilidad hemodinámica y pronóstico reservado, en un cuadro que mantiene preocupación entre los profesionales de salud y su entorno familiar.

Prisión preventiva por cuatro meses

Para sostener la acusación, la Fiscalía presentó distintos elementos de prueba reunidos durante la investigación. Entre ellos figuran testimonios de personas que presenciaron la agresión, peritajes realizados en la escena y registros audiovisuales que permitieron reconstruir la secuencia del ataque.

Los fiscales solicitaron además la prisión preventiva del acusado por cuatro meses al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. La defensa cuestionó esa medida y propuso alternativas menos gravosas, pero finalmente la jueza de Garantías resolvió hacer lugar al planteo fiscal.

De esta manera, el imputado continuará detenido mientras avanza la etapa penal preparatoria y se profundizan las actuaciones judiciales sobre uno de los episodios de violencia más graves registrados en Cipolletti durante los últimos días.