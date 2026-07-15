Una muerte conmociona a la ciudad de General Roca, tras conocer que una joven fue encontrada sin vida por su pareja en su domicilio. El hallazgo fue en una vivienda de calle Santa Cruz, en el centro de la cudad rionegrina.

Desde Salud indicaron que la mujer de 29 años fue hallada sin vida por su pareja, presuntamente desvanecida. De inmediato se convocó una ambulancia de Siarme en el lugar y la mujer fue trasladada al hospital local en código rojo.

En paralelo, personal policial se hizo presente en el lugar para colaborar con el operativo. Ya tomó intervención del caso la Fiscalía, quien investiga las causas del fallecimiento y solicitó una autopsia.

Destacaron que la joven ingresó sin signos vitales al establecimiento y que aunque se le realizó reanimación cardiopulmonar (RCP) no lograron salvarla a tiempo.

También se indicó que la víctima no tenía antecedentes médicos previos, por lo cual se investigarán las causas del deceso, mientras no hay ningún detenido ni niguna hipótesis informada.