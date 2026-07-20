La Policía de Río Negro detuvo en la noche del sábado a un delincuente dentro de la sucursal del Banco Nación de San Antonio Oeste, tras frustrar un intento de robo que fue advertido por la activación de la alarma del edificio. El procedimiento comenzó cuando un móvil policial recorría la zona en el contexto de las tareas habituales de prevención.

Cuando se activó la alarma de la entidad bancaria, los efectivos se dirigieron de inmediato al lugar y encontraron al sospechoso en el sector de ingreso. En ese momento, constataron que uno de los vidrios del acceso estaba roto, lo que reforzó la hipótesis de ingreso con fines delictivos.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó desprenderse de un manojo de llaves que llevaba entre sus pertenencias. Los uniformados lo sujetaron y lo pusieron a disposición de la Fiscalía de turno, que dispuso su detención por el delito de tentativa de robo en flagrancia y ordenó las actuaciones judiciales correspondientes.

Posteriormente, personal especializado del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones trabajó en la sucursal para preservar y relevar evidencia. Una vez habilitado el acceso por parte del responsable del banco, se detectó desorden en distintos sectores y signos de manipulación en las cajas, elementos que serán incorporados a la investigación para determinar el alcance del hecho.

La intervención policial evitó que el ilícito pudiera concretarse y permitió neutralizar la acción de un delincuente con antecedentes en la ciudad. El caso quedó bajo investigación judicial, con el objetivo de establecer si el detenido actuó solo o con apoyo externo, y de precisar el grado de daño ocasionado en la entidad bancaria.