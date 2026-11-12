Dos hombres a caballo fueron registrados cuando dañaban el sistema de videovigilancia del Cerro Chapelco

Dos hombres que circulaban a caballo fueron registrados por las cámaras de seguridad cuando dañaban el sistema de videovigilancia del Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes. El episodio ocurrió durante la tarde del martes 10 de noviembre, en el sector del lift del puente, donde, todo indica, que los involucrados cortaron un cable con un cuchillo y dejaron fuera de servicio tres dispositivos de seguridad.

El hecho fue advertido al día siguiente, miércoles 11, cuando personal del área de Sistemas detectó que las cámaras instaladas en ese sector habían dejado de funcionar. Al acercarse para revisar las instalaciones, constataron que faltaban tres equipos ubicados en distintos puntos y que también estaba dañado el cable del emisor de señal.

El ataque dejó tres cámaras fuera de servicio y provocó daños en el cable de transmisión. Foto: gentileza La Montaña.

Sin embargo, los registros de videovigilancia permitieron reconstruir parte de lo sucedido. Al revisar las grabaciones, observaron que alrededor de las 19.20 del martes dos hombres a caballo se habían acercado al lugar. En las imágenes se aprecia que uno de ellos utilizó un cuchillo para cortar el cable, lo que provocó la interrupción del funcionamiento de las cámaras y de las grabaciones, según informó el sitio de noticias La Montaña

La denuncia y la investigación judicial

La situación quedó asentada en una denuncia radicada el 11 de noviembre en la Comisaría 23 de San Martín de los Andes. Según consta en la presentación, no hubo testigos presenciales del episodio y la identidad de los posibles involucrados deberá establecerse en el marco de la investigación.

Tras constatar los daños, se instalaron nuevas cámaras y se reemplazó el cable afectado para restablecer el funcionamiento del sistema de seguridad.

Desde la empresa informaron que realizaron las correspondientes denuncias ante la Policía y la Fiscalía, y que entregaron fotografías de los daños y las grabaciones del lugar para colaborar con el esclarecimiento del hecho.

Además, remarcaron que el sector cuenta con numerosos dispositivos de videovigilancia y que existen registros que permiten reconstruir lo ocurrido. El material aportado quedó a disposición de la Justicia, que trabaja para identificar a los posibles responsables.