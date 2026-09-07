El robo ocurrió en las inmediaciones del complejo Chapelco Ski Resort y rápidamente puso en alerta a la Policía de San Martín de los Andes. La sospecha de que los delincuentes habrían utilizado inhibidores de señal para concretar el hecho derivó en un operativo cerrojo que terminó con dos hombres demorados y un vehículo secuestrado.

La intervención comenzó a partir de la información recibida por efectivos de la Comisaría 23° y de la División Operativa Comando Radioeléctrico, quienes desplegaron un operativo para intentar localizar a los presuntos autores del robo y el vehículo en el que se movilizaban.

Las primeras tareas dieron resultado en uno de los accesos al sector de Villa Río Hermoso. Allí los policías encontraron un Fiat Cronos que habría sido utilizado en el hecho y que se encontraba oculto, una circunstancia que llamó la atención de los investigadores.

En el lugar fue demorado uno de los ocupantes del automóvil, mientras que el vehículo quedó secuestrado preventivamente para ser sometido a las diligencias correspondientes y avanzar en la investigación.

Un sospechoso fue demorado en el centro de la localidad.

El segundo sospechoso apareció en pleno centro

Los investigadores continuaron con las tareas destinadas a determinar quiénes habían participado del robo. En ese marco, lograron interceptar a otro hombre en el centro de San Martín de los Andes, quien estaría vinculado con el hecho.

Según informaron fuentes policiales, se trata de un ciudadano de nacionalidad chilena, que al momento de ser identificado llevaba consigo una importante cantidad de dinero en moneda chilena y dólares estadounidenses.

El hallazgo de ese dinero pasó a formar parte de las actuaciones y es uno de los elementos que ahora deberán ser analizados para establecer si tiene relación con el robo investigado.

La investigación también permitió reconstruir parte de los movimientos del sospechoso. Los policías establecieron que habría pasado la noche en un establecimiento hotelero de San Martín de los Andes, donde dejó distintos elementos que posteriormente fueron incorporados a la causa.

De esta manera, la pesquisa permitió avanzar desde el lugar donde fue localizado el vehículo hasta identificar y ubicar a un segundo hombre que estaría relacionado con el episodio.

Por el momento, los dos hombres permanecen vinculados a la investigación en calidad de demorados, mientras la Fiscalía de San Martín de los Andes determina los próximos pasos procesales.

La causa busca establecer cómo se concretó el robo, quiénes participaron, qué elementos fueron sustraídos y cuál fue el papel de cada uno de los sospechosos.

También será clave determinar si el Fiat Cronos secuestrado fue efectivamente utilizado para desplazarse durante el hecho y qué relación tienen con la investigación los elementos encontrados en el alojamiento.

La hipótesis sobre el uso de inhibidores de señal forma parte de las circunstancias que deberán ser acreditadas durante la investigación.