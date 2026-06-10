Este martes, dos hombres fueron detenidos por personal de la Comisaría 14° tras un robo perpetrado en un comercio de indumentaria ubicado sobre calle José Ingenieros, casi Avenida San Martín en Ingeniero Jacobacci. El hecho se detectó alrededor de las 4 de la madrugada, cuando efectivos policiales tomaron conocimiento de daños en el frente de un local de ropa. Al llegar al lugar, constataron la rotura del ventanal principal y dieron intervención a la Delegación de Criminalística.

Posteriormente, la propietaria del negocio analizó las cámaras de seguridad y observó que varias personas habían ingresado en distintas oportunidades luego de romper el vidrio frontal. Según denunció, los autores sustrajeron mochilas femeninas y diversas prendas de vestir.

A partir de las imágenes obtenidas y las tareas investigativas, se logró identificar a dos de los presuntos involucrados. Además, testimonios de vecinos permitieron avanzar en la identificación de un tercer sospechoso. Con intervención del Ministerio Público Fiscal y autorización del Juzgado de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial, durante la tarde se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la localidad.

El procedimiento arrojó resultados positivos: se recuperaron prendas de vestir, mochilas denunciadas como sustraídas y otros elementos que coincidían con los observados en las grabaciones de seguridad. Como resultado del operativo, dos hombres de 26 y 20 años fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar la participación de otras personas en el hecho.