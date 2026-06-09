La primera exportación de oro y plata desde Calcatreu no sólo significó la salida de un lingote rumbo a Canadá. Para el Gobierno de Río Negro representa el comienzo de una nueva etapa económica y productiva que busca posicionar a la provincia en el mapa minero nacional e internacional. Y fue la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, quien puso en palabras la magnitud de ese momento.

"Es un proyecto realmente nuevo, es un proyecto modelo para el mundo que nosotros salimos a mostrar y que al sector privado le interesa", afirmó la funcionaria al referirse a la mina ubicada a unos 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci. Sus declaraciones llegaron luego de concretarse el envío del primer lingote de metal doré, compuesto aproximadamente por un 70% de oro y un 30% de plata.

Para Confini, el acontecimiento va mucho más allá del valor económico del cargamento. La funcionaria sostuvo que la puesta en marcha de Calcatreu puede convertirse en una carta de presentación para atraer inversiones de distintos países. "Esto hace que nosotros tengamos posibilidades de que el resto de los proyectos exploratorios en Argentina, y sobre todo en Río Negro, empiecen a ser mucho más atractivos para los inversores de todo el mundo", señaló.

El lingote exportado pesa 23 kilogramos y fue enviado a Canadá para completar el proceso de refinación. Según explicó la secretaria, se trata del primer producto obtenido a partir de la recuperación de minerales y el objetivo es mantener una frecuencia de exportación de uno o dos lingotes mensuales, de acuerdo con el ritmo de producción que alcance la mina.

Confini también destacó el fuerte valor simbólico que tiene este avance para la Región Sur. "Realmente es un momento histórico, no solamente para la provincia, sino para la gente que vive en Jacobacci, que durante muchos años creyó en este proyecto", expresó. En ese sentido, remarcó el trabajo realizado durante décadas para construir consensos y sostener la licencia social que permitió el desarrollo del emprendimiento.

La funcionaria subrayó además que el Estado mantiene un rol activo en las tareas de fiscalización y control ambiental. Según indicó, el objetivo es combinar inversión privada, generación de empleo y aprovechamiento de los recursos naturales con reglas claras y monitoreos permanentes sobre la actividad.

Mientras tanto, los números alimentan las expectativas oficiales. Actualmente más de 200 personas trabajan de manera directa en actividades vinculadas a Calcatreu y las proyecciones estiman exportaciones cercanas a los 1.800 millones de dólares durante la vida útil del proyecto. Para Confini, ese escenario representa la posibilidad de transformar los recursos naturales en desarrollo, empleo e infraestructura para Río Negro, en lo que considera el inicio de una nueva era productiva para la provincia.