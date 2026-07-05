Dos hombres fueron demorados este domingo por la mañana tras ser sorprendidos mientras trasladaban a tiro una motocicleta en la vía pública. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 21, tras una alerta emitida por el Centro de Monitoreo.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:10, cuando el operador del domo detectó a dos individuos que llevaban una motocicleta sin encender en calles 1° de Enero y Moritán. Al arribar al lugar, los efectivos observaron que ambos abandonaron el rodado e intentaron escapar hacia la zona de bardas.

Luego de una breve persecución, los sospechosos fueron alcanzados y demorados a pocos metros. Durante la identificación, manifestaron no recordar de dónde habían sustraído la motocicleta.

El rodado, una Mondial Max 110 cc de color negro, presentaba daños compatibles con un posible robo. La motocicleta fue verificada por el Centro de Análisis Criminal, donde se constató que no registraba pedido de secuestro al momento de la consulta.

Los dos demorados fueron trasladados a la dependencia policial por averiguación de hecho, mientras que la motocicleta quedó secuestrada para las pericias y diligencias judiciales correspondientes.