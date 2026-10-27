Dos hombres resultaron heridos con cortes durante la noche del lunes en Zapala, en un hecho cuyas circunstancias investiga la Policía. El episodio ocurrió alrededor de las 20:30, en inmediaciones de las calles Treppo y Neuquén, y motivó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Las personas lesionadas tienen 56 y 46 años. Ambas sufrieron heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, recibieron asistencia médica en la vía pública y fueron derivadas al hospital local para su evaluación.

Hasta el momento, no se estableció públicamente cómo se produjeron las lesiones ni si los dos hombres participaron de un mismo enfrentamiento. Los efectivos policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Cómo fueron asistidos los dos hombres heridos

El hombre de 56 años fue interceptado por los equipos de emergencia en la calle Reconquista, mientras caminaba por sus propios medios hacia el hospital. Presentaba un corte en el cuello, cerca de la carótida izquierda, y otra lesión en la muñeca derecha.

En tanto, el hombre de 46 años recibió asistencia en la intersección de Treppo y Neuquén. Según la información disponible, tenía una herida cortante en el muslo izquierdo.

Tras las primeras atenciones en la vía pública, ambos fueron trasladados al hospital local para una evaluación médica. No se informó oficialmente cuál era su estado de salud posterior ni si necesitaron intervenciones adicionales.

Qué investiga la Policía en Zapala

La investigación busca determinar las circunstancias en las que los dos hombres sufrieron las heridas. Por ahora, la información disponible no permite establecer el origen del episodio, si existió una pelea previa o si hubo otras personas involucradas.

Tampoco se difundieron datos sobre posibles detenciones, el secuestro de elementos vinculados con el hecho o la existencia de testigos que hayan aportado información a la investigación.