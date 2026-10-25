La fiscal del caso Eugenia Titanti formuló cargos contra dos personas por comercializar cocaína y cannabis en una vivienda del barrio Parque Industrial de San Patricio del Chañar y solicitó que permanezcan en prisión preventiva. El juez de garantías hizo lugar al pedido y dispuso la medida.

La audiencia se realizó en la Ciudad Judicial de Neuquén, con la intervención de Titanti y del asistente letrado Luciano Vidal, en representación del Ministerio Público Fiscal.

El juez de garantías de turno, Juan Pablo Encina, además autorizó los pedidos de la unidad fiscal Vaca Muerta para realizar los ocho allanamientos relacionados con las audiencias.

Cómo era la venta de drogas

Según la teoría del caso de ambos representantes del Ministerio Público Fiscal, N.L.D.F.R. y A.D.F. comercializaban estupefacientes al menudeo, de manera conjunta y coordinada, al menos entre el 15 y el 23 de octubre de 2026, desde una vivienda del barrio Parque Industrial de esa localidad.

La investigación permitió registrar movimientos reiterados de personas que ingresaban y salían de la vivienda luego de permanecer allí durante breves períodos.

El 23 de octubre, alrededor de las 23:10, personal de la División Antinarcóticos Vaca Muerta de la Policía realizó un allanamiento en la vivienda. Durante el procedimiento secuestró 50,9 gramos de cocaína, distribuidos en 59 envoltorios, y 27,1 gramos de cannabis, incluidos diez cigarrillos artesanales.

Además, encontró dos balanzas digitales, recortes de nylon, anotaciones y dos teléfonos celulares. Durante la requisa, también se secuestraron $111.200 en efectivo, en billetes de baja denominación.

La calificación legal provisoria es de comercialización de estupefacientes, en calidad de coautores.

Prisión domiciliaria para un imputado por abuso de armas y tenencia de drogas

En otra audiencia, el asistente letrado Luciano Vidal formuló cargos contra D.A.B. por su participación en un ataque a tiros contra una vivienda de San Patricio del Chañar y por la tenencia de cocaína con fines de comercialización.

Además, solicitó que permanezca bajo prisión domiciliaria durante cuatro meses, con prohibición de contacto y comunicación con la denunciante del hecho de abuso de armas durante ese mismo plazo. El juez de garantías hizo lugar al pedido.

El ataque a tiros y el segundo allanamiento

Según la acusación, D.A.B. participó junto con otra persona en un ataque a tiros cometido durante la mañana del 30 de agosto de 2026. Ambos se trasladaban en una motocicleta y efectuaron tres disparos hacia la vivienda, donde se encontraban una mujer y sus hijos, quienes no sufrieron lesiones. Los proyectiles provocaron daños en los vidrios de una ventana.

Además, Vidal le atribuyó haber tenido bajo su poder, con fines de comercialización y sin autorización legal, cocaína en una vivienda ubicada en San Patricio del Chañar.

Durante un allanamiento realizado el 23 de octubre se secuestraron 41,2 gramos de cocaína, distribuidos entre una porción semicompactada y 14 envoltorios, además de recortes de nylon y un arma de aire comprimido.

La investigación también detectó 276 transferencias de dinero realizadas por D.A.B. a otra persona investigada por comercialización de estupefacientes, por un total de $14.670.000, entre agosto de 2025 y julio de 2026. En sentido inverso, se registraron otras nueve transferencias por $387.000.

La calificación legal provisoria comprende abuso de armas en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.