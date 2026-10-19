Las fiestas electrónicas que cada fin de semana reúnen a miles de jóvenes en el Alto Valle vuelven a quedar bajo la lupa por los hallazgos de drogas. Esta vez, un operativo policial en Fernández Oro terminó con el secuestro de metanfetamina, marihuana y hongos alucinógenos, mientras que cinco personas mayores de edad quedaron vinculadas a actuaciones judiciales por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El procedimiento fue realizado por la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti, junto con efectivos de la Comisaría 26° de Fernández Oro. Los controles se concentraron en los accesos a una fiesta electrónica, donde los policías registraron a quienes ingresaban para detectar sustancias prohibidas.

El resultado volvió a exponer una situación que se repite en este tipo de convocatorias: los operativos antidrogas forman parte del escenario de los encuentros nocturnos que atraen a jóvenes de distintos puntos del Alto Valle.

Metanfetamina, porros y hongos alucinógenos

Entre las sustancias incautadas, nuevamente aparecen metanfetamina, una droga sintética, además de porros y hongos alucinógenos. La presencia de distintas sustancias volvió a poner el foco sobre los controles que se realizan en las fiestas electrónicas, donde la Policía busca detectar drogas antes de que ingresen al predio.

A partir del procedimiento, intervino el Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Federal de Roca. Se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Nacional 23.737, que penaliza distintas conductas vinculadas con los estupefacientes. En total, cinco personas mayores de edad quedaron involucradas en las casuas federales que se abrieron.

Controles que se repiten en el Alto Valle

El operativo de Fernández Oro vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que atraviesa los fines de semana en el Alto Valle: las intervenciones antidrogas en fiestas electrónicas que convocan a jóvenes de toda la región. Cipolletti y Fernández Oro aparecen como puntos recurrentes de estos procedimientos, aunque cada actuación debe analizarse a partir de sus propios resultados y de la información confirmada por las autoridades.

En este caso, el despliegue se realizó de manera coordinada entre la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales, la Comisaría 26° y la Unidad Fiscal Federal de General Roca. La estrategia consistió en controlar a las personas que ingresaban al evento y secuestrar las sustancias detectadas.

El parte oficial, fechado el 18 de octubre, no aporta cifras sobre la cantidad total de asistentes, el volumen de droga incautada ni los resultados de otros operativos anteriores. Por eso, aunque el procedimiento se suma a los controles antidrogas que se realizan en este circuito de fiestas, no permite establecer por sí solo la dimensión del fenómeno.

Lo concreto es que la intervención terminó con el secuestro de distintas sustancias y cinco personas alcanzadas por actuaciones judiciales. La investigación deberá establecer las circunstancias de cada caso y determinar si existen responsabilidades penales.