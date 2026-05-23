Dos jóvenes de Allen escaparon de un control en Cipolletti y los atraparon tras una persecución de película

La madrugada del sábado en Cipolletti tuvo escenas de persecución, sirenas y una caída en plena calle céntrica. Dos jóvenes oriundos de Allen fueron detenidos luego de intentar escapar de un control policial a bordo de una motocicleta Honda Tornado 250 y protagonizar una fuga que atravesó varias cuadras de la ciudad.

Todo comenzó cerca de la 1:30, cuando efectivos de la Unidad 4ª realizaban un operativo de control vehicular sobre calle Mariano Moreno. En ese momento, los ocupantes de la moto decidieron no detenerse y realizaron una maniobra para esquivar el puesto policial, lo que dio inicio a la persecución.

La fuga terminó en la esquina de Brentana y San Martín, donde los jóvenes perdieron el control del rodado y cayeron sobre el asfalto. A pesar del impacto, ninguno sufrió heridas de gravedad.

Tras ser identificados, los efectivos constataron que los ocupantes no contaban con documentación de la motocicleta ni con licencia habilitante para circular. Tampoco pudieron acreditar la titularidad del vehículo.

En ese contexto, y mientras se labraban las actas de tránsito correspondientes, ambos quedaron demorados. Según indicaron las fuentes, los jóvenes registraban antecedentes, situación que también fue tenida en cuenta durante el procedimiento policial.