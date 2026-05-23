Un conductor protagonizó un fuerte choque durante la madrugada de este sábado en el barrio Islas Malvinas de la ciudad de Neuquén. El automovilista perdió el control de una Toyota Hilux en la esquina de República de Italia y Asmar y terminó destruyendo un portón y una columna de alumbrado público.

El impacto ocurrió cerca de las 5.20 y generó importantes daños materiales en el sector. A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas heridas. Tras el arribo de efectivos policiales y agentes de tránsito, las autoridades constataron que el hombre circulaba sin licencia habilitante para conducir.

Terminó sobre la vereda tras el impacto

Según las primeras averiguaciones, el conductor avanzaba por el barrio Islas Malvinas cuando perdió el dominio del rodado y se desvió hacia el frente de una vivienda.

La secuencia terminó con el vehículo incrustado contra un portón y una estructura del sistema de iluminación pública. La colisión también afectó parte de la vereda y obligó a realizar tareas preventivas en la zona para evitar riesgos.

Personal policial trabajó durante varios minutos en el lugar para ordenar el tránsito y relevar los daños ocasionados por el choque.

No tenía carnet de conducir

Luego de las pericias iniciales, inspectores municipales verificaron que el automovilista no tenía carnet de conducir. A partir de esa situación se iniciaron las actuaciones correspondientes por la infracción detectada.

Las autoridades ahora intentan determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo y evalúan el costo total de los daños ocasionados tanto en la propiedad afectada como en la infraestructura pública.