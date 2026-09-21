El trágico vuelco ocurrido este domingo 20 de septiembre por la mañana sobre la Ruta Provincial 6, en cercanías de Rincón de los Sauces, dejó dos personas fallecidas y otras dos heridas. En las últimas horas se conoció el parte médico sobre el estado de salud de los sobrevivientes.

Uno de los heridos sufrió lesiones de extrema gravedad como consecuencia del violento vuelco. Luego de recibir las primeras atenciones y ser estabilizado por el equipo médico, se resolvió su traslado de urgencia a un centro de mayor complejidad de Neuquén capital, a través de la red sanitaria pública.

El segundo sobreviviente permanece internado en la Clínica y Maternidad de Rincón de los Sauces y, según informaron las autoridades médicas, se encuentra fuera de peligro. Permanece bajo observación y acompañado por sus allegados.

El paciente presenta un traumatismo cerrado de tórax y una fractura de clavícula, lesiones por las que continúa recibiendo atención médica. Por el momento, no requiere ser derivado a otro centro de salud.

Cómo ocurrió el accidente en Ruta 6

El siniestro se produjo este domingo 20 de septiembre, después de las 10, en la zona conocida como El Dinosaurio, frente al camping de Petroleros y en cercanías del camping de Jerárquicos.

Por causas que todavía son materia de investigación, una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban cuatro personas salió de la calzada y volcó tras dar varios tumbos, tanto sobre la ruta como en la banquina. En principio, no habría intervenido otro vehículo en el accidente.

Como consecuencia de la violencia del impacto, dos de los ocupantes murieron en el lugar, mientras que los otros dos fueron asistidos y trasladados de urgencia para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y peritos, que realizaron las tareas correspondientes para determinar cómo se produjo el vuelco y establecer las circunstancias del hecho.

Por disposición judicial, los datos filiatorios de las dos personas fallecidas se mantienen bajo secreto de sumario, mientras avanzan las pericias y las actuaciones para esclarecer el siniestro.