Dos jóvenes en moto “volaron” tras el fuerte impacto contra una camioneta en Centenario ¿Se cruzaron en rojo?

Dos jóvenes de 28 y 29 años que circulaban en una motocicleta Honda 150 cc resultaron heridos tras protagonizar un fuerte choque contra una camioneta Dodge Ram conducida por un hombre de 76 años. El accidente ocurrió alrededor de las 22 de este martes en la intersección de las calles Aníbal Verón e Ingeniero Ballester, en el sector del Casco Viejo de Centenario.

El impacto fue de gran violencia y ambos motociclistas salieron despedidos varios metros. Uno de ellos quedó atrapado debajo del rodado tras la colisión.

El jefe de Bomberos Voluntarios, Patricio Álvarez, informó a Centenario Digital, que uno de los jóvenes sufrió una fractura de cadera, mientras que el otro presentaba una fractura en la pierna izquierda. El personal bomberil asistió en el lugar a uno de los heridos hasta la llegada de las ambulancias.

Los dos jóvenes que viajaban en el rodado menor sufrieron graves lesiones. Foto: Centenario Digital.

Minutos después arribaron dos ambulancias del Hospital Natalio Burd, cuyos profesionales trasladaron a ambos lesionados. Uno de ellos fue derivado posteriormente al hospital Castro Rendón de Neuquén capital debido a la gravedad de las heridas.

En tanto, el conductor de la camioneta resultó ileso y el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo.

Varios vecinos aseguraron haber escuchado un fuerte estruendo seguido de los gritos de los heridos, por lo que rápidamente se acercaron para brindar asistencia y alertar a los equipos de emergencia. En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría Quinta y personal de Tránsito Villa Obrera.

El brutal impacto arrojó a los motociclistas varios metros y destruyó parcialmente ambos vehículos. Foto: Centenario Digital.

Investigación en curso

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los jóvenes no llevaban colocado el casco reglamentario y circulaban por Ingeniero Ballester en dirección a la segunda rotonda. Por su parte, la camioneta Dodge Ram habría girado hacia la izquierda para tomar Aníbal Verón.

Las autoridades intentan determinar, mediante el análisis de cámaras de seguridad, si la motocicleta cruzó en rojo el semáforo ubicado en la intersección con calle Chile, a unos 100 metros del lugar donde ocurrió el impacto. Además, buscan establecer si el conductor de la camioneta accionó correctamente la luz de giro antes de realizar la maniobra.

