La madrugada del martes terminó con un fuerte operativo policial y un joven herido en el barrio Sayhueque de Centenario, después de un violento choque entre un auto y una moto en la esquina de Honduras y Los Incas.

El impacto fue tan fuerte que varios vecinos salieron de sus casas apenas escucharon el estruendo. En pocos minutos, la esquina se llenó de curiosos que intentaban entender qué había ocurrido mientras policías y bomberos trabajaban alrededor de los vehículos dañados.

El casco evitó consecuencias peores

La peor parte se la llevó el conductor de la motocicleta Rouser 135 LS, un joven de 23 años que sufrió lesiones en el mentón tras el impacto contra un Renault Sandero.

El casco que llevaba colocado evitó heridas mucho más graves y permitió contener parte del golpe que recibió durante el choque.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 52, bomberos voluntarios y personal médico del Hospital Natalio Burd, que trasladó al motociclista para su atención.

Vehículos secuestrados y pericias en la esquina

Mientras todavía había vecinos observando detrás del vallado policial, personal de Tránsito Villa Obrera realizó pericias y mediciones para intentar establecer cómo ocurrió el choque en esa esquina del barrio.

Además, secuestraron preventivamente tanto la moto como el Renault Sandero hasta avanzar con las actuaciones correspondientes y conocer más detalles sobre el estado de salud del joven.

Según informó la Policía, la conductora del auto, una joven de 24 años, tenía la documentación en regla y el test de alcoholemia dio negativo.