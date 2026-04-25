A plena luz del día y con la casa abierta

El movimiento llamó la atención. Eran cerca de las 11:30 del 24 de abril cuando ingresó un aviso por personas sospechosas dentro de una vivienda en calle Ricardo Güiraldes al 70, en el Bajo neuquino.

Cuando el personal de la Comisaría Segunda llegó, la escena ya mostraba señales claras: un portón abierto, accesos sin daños visibles y objetos que empezaban a aparecer fuera del domicilio.

Intentó escapar en bicicleta, pero no llegó lejos

Uno de los hombres ya estaba en movimiento. Intentó alejarse en una bicicleta, cargando parte de los elementos. La maniobra duró poco: lo interceptaron a pocas cuadras.

Entre lo que llevaba había perfumes y otros objetos que habían sido sacados de la vivienda.

En paralelo, con la descripción aportada, ubicaron a un segundo sospechoso en las inmediaciones. También lo demoraron.

Todo listo para llevarse: qué habían sacado

Dentro y fuera de la casa, los efectivos encontraron distintos elementos que ya estaban preparados para ser retirados.

El listado no era menor:

Herramientas

Un equipo de audio

Perfumes, un reloj

Calzado

Una bicicleta rodado 29

La clave: todo volvió a su lugar

Tras las actuaciones y por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, los elementos recuperados fueron restituidos al propietario.

La devolución se hizo en conformidad, con cada uno de los objetos nuevamente en manos de su dueño.

Dos demorados y una causa en marcha

Los dos hombres quedaron demorados en averiguación de hecho y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación.

El procedimiento cerró con todos los elementos recuperados y sin que lograran completar el traslado de lo que ya tenían listo para llevarse.