Un hombre fue detenido este miércoles por la tarde luego que lo vieran saltando una reja de una vivienda para robar una garrafa de gas. La dueña de la casa pudo brindar las características del sujeto y del elemento que sustrajo después de seguir toda la situación mediante cámaras de seguridad.

El ilícito ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 16º, y efectivos de esa unidad realizaron el operativo de rastrillaje inmediatamente después de recibir el llamado de la vecina que sufrió el robo. La mujer también les indicó que el sujeto no actuó solo, ya que había otra persona esperándolo en la vereda.

Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para identificar al ladrón

Personal policial que se encontraba realizando los patrullajes de rutina se abocaron a la búsqueda de las dos personas involucradas en la sustracción de la garrafa. A pocas cuadras de donde habían robado el elemento, los efectivos lograron ubicar a uno de los sospechosos.

Justamente, era quien había saltado la reja y transportaba el elemento. Caminaba tranquilamente por la vía pública, pero fue detenido al coincidir con lo descripto por la dueña de la casa.

El hombre fue demorado y trasladado a la dependencia policial, al tiempo que la garrafa quedó secuestrada hasta se terminen las formalidades de rigor. La fiscalía de Robos y Hurtos tomó intervención en la causa y dispuso las diligencias judiciales pertinentes.