Lamarque atraviesa horas de profunda conmoción. La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción anunció la suspensión de la edición 2026, prevista para este mes, en señal de respeto y solidaridad con la familia de Kevin Hernández, el joven de 26 años desaparecido desde el 22 de febrero.

Desde la organización expresaron que la prioridad en este momento es acompañar a la familia y colaborar con las autoridades en la investigación y búsqueda. La decisión fue tomada en consenso, entendiendo que el clima social no permite la realización de un evento festivo en medio de la incertidumbre y el dolor que atraviesa la comunidad.

La Fiesta Nacional del Tomate fue suspendida en señal de respeto

Mientras tanto, la Policía de Río Negro continúa con operativos de búsqueda que no se detienen. Este jueves, desde temprano y hasta la tarde, se realizaron rastrillajes en aguas del brazo sur del río Negro con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, que arribó a la región para reforzar las tareas. Los equipos recorrieron palmo a palmo el tramo que une el balneario de Lamarque con el de Pomona.

En paralelo, brigadas de investigaciones de Valle Medio y Regina desplegaron trabajos técnicos en distintos puntos de la ciudad. Durante la mañana, la búsqueda se concentró en el sector rural, con la participación del can “Mak”, personal del COER, la Brigada Rural y efectivos de la Regional IV. Posteriormente, se trasladaron hacia las calles Libertad e Italia, donde incluso un buzo táctico realizó una búsqueda de enganche en el interior de un desagüe.

El operativo contó con la presencia del Jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Bertazo, quien supervisó las acciones, acompañado por el segundo jefe de la Unidad Regional IV, Comisario Inspector Daniel González, el jefe de Operaciones, Comisario Inspector Pablo Seballos, y el titular de la Unidad 17º, Comisario Rubén González.