Un hombre fue imputado por tres robos a camionetas estacionadas en la ciudad de Neuquén y quedó en prisión preventiva por dos meses, tras una audiencia encabezada por el juez de garantías Juan Pablo Encina. La medida fue solicitada por la fiscal del caso, Mariana Córdoba, y la asistente letrada Silvia Garrido, quienes advirtieron sobre el riesgo de fuga.

Los hechos investigados ocurrieron entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 e incluyeron la sustracción de ruedas de auxilio, mochilas, una computadora, documentación personal y un teléfono celular. Según la acusación, los episodios se registraron en distintos puntos del centro de la capital provincial y, en varios de ellos, el sospechoso fue retenido por particulares hasta la llegada de la Policía.

El juez tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva por dos meses. Además, a partir de planteos de la defensa, modificó la calificación legal del primero de los hechos, que quedó encuadrado como hurto tentado en concurso con daño.

Cuáles son los tres hechos que investiga la Fiscalía

La investigación del Ministerio Público Fiscal reúne tres episodios que tuvieron como blanco vehículos estacionados en la vía pública o en una playa de estacionamiento de Neuquén capital.

28 de noviembre de 2025: dos camionetas atacadas en menos de media hora

El primero de los episodios detallados por la Fiscalía ocurrió el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 16:40. Según la imputación, el hombre rompió el vidrio de una Toyota Hilux estacionada en Juan B. Justo al 200 y sustrajo una mochila que contenía una computadora y tres cuadernos.

Aproximadamente veinte minutos después, dañó el vidrio de otra camioneta estacionada en diagonal 25 de Mayo al 170 y robó tres mochilas. En este segundo episodio fue retenido por comerciantes sobre la avenida Argentina hasta la llegada de las autoridades.

17 de diciembre de 2025: una rueda de auxilio y daños en otra camioneta

El segundo episodio en orden cronológico ocurrió el 17 de diciembre de 2025, en una playa de estacionamiento ubicada en Independencia al 1100.

De acuerdo con la teoría del caso, el imputado abrió una Fiat Fiorino y sustrajo una rueda de auxilio. Luego dañó el vidrio de una Toyota Hilux, pero fue sorprendido por el cuidador del lugar.

El trabajador lo retuvo junto con otros empleados hasta que llegó la Policía. A partir de los planteos de la defensa, el juez modificó la calificación legal de este hecho y lo encuadró como hurto tentado en concurso con daño.

19 de octubre de 2026: una billetera y un celular

El tercer hecho ocurrió el 19 de octubre de 2026, en la esquina de Juan B. Justo y Ángel Peñaloza.

Según la acusación, el hombre dañó la puerta de una Toyota Hilux y sustrajo una billetera con documentación personal y un teléfono celular.

El propietario advirtió lo ocurrido y su hijo retuvo al sospechoso a unas tres cuadras del lugar, hasta que intervino el personal policial.

Por qué le dictaron dos meses de prisión preventiva

La fiscal Mariana Córdoba pidió que el imputado permaneciera detenido durante dos meses para evitar que se fugue mientras continúa la investigación.

Entre los argumentos presentados, señaló que el hombre no cuenta con un domicilio verificable y que fue necesario emitir pedidos de paradero para localizarlo. También mencionó sus antecedentes y sostuvo que, si se dicta una declaración de responsabilidad por las nuevas imputaciones, correspondería una condena de prisión efectiva.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Pablo Encina rechazó una serie de pedidos de la defensa, tuvo por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva por el plazo solicitado.

La medida es cautelar: busca asegurar que el imputado permanezca a disposición de la Justicia durante el proceso. No equivale, por sí misma, a una condena por los hechos investigados.

Qué puede pasar después de la imputación

Durante los próximos dos meses, la investigación deberá avanzar con las medidas probatorias que disponga el Ministerio Público Fiscal y con el control judicial correspondiente.

La prisión preventiva tendrá vigencia por el plazo establecido, sin perjuicio de los planteos que puedan realizar las partes. La situación procesal del imputado dependerá de la evolución de la causa, de las pruebas reunidas y de las decisiones que adopte la Justicia.

Hasta que exista una sentencia firme, corresponde referirse a la persona involucrada como imputada y a los episodios como hechos investigados.