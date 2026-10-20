¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Inseguridad en Neuquén

Robaban elementos de construcción por una ventana y justo pasó la Policía: atraparon a dos delincuentes

Dos hombres de 33 y 38 años fueron sorprendidos mientras sacaban herramientas de una vivienda. Efectivos de la Comisaría Segunda los interceptaron durante un patrullaje preventivo y secuestraron los objetos.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Policiales
Martes, 20 de octubre de 2026 a las 12:15
PUBLICIDAD
os sospechosos llevaban herramientas, cables eléctricos, una amoladora y otros elementos en una mochila y una bolsa.

Dos hombres se encontraban robando elementos de construcción a través de una ventana y justo pasaba la Policía. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes 20 de octubre, cuando efectivos de la Comisaría Segunda realizaban tareas preventivas en inmediaciones de las calles Intendente Carro y avenida Olascoaga, en Neuquén capital.

El procedimiento se produjo alrededor de las 5, cuando los uniformados observaron a dos sujetos que extraían distintos objetos del interior de una vivienda. Ante esa situación, los interceptaron y procedieron a identificarlos.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron herramientas, cables eléctricos, una amoladora, un reflector, un parlante portátil y otros elementos de construcción. Los objetos estaban dentro de una mochila y una bolsa que llevaban los sospechosos.

Además, el personal policial constató daños en la persiana del inmueble, que aparentemente se encontraba en refacciones. Los dos hombres, de 33 y 38 años, fueron demorados y trasladados a la Comisaría Segunda.

En la dependencia policial se realizaron las diligencias correspondientes, mientras se avanzaba con las actuaciones por el hecho.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD