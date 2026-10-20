Dos hombres se encontraban robando elementos de construcción a través de una ventana y justo pasaba la Policía. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes 20 de octubre, cuando efectivos de la Comisaría Segunda realizaban tareas preventivas en inmediaciones de las calles Intendente Carro y avenida Olascoaga, en Neuquén capital.

El procedimiento se produjo alrededor de las 5, cuando los uniformados observaron a dos sujetos que extraían distintos objetos del interior de una vivienda. Ante esa situación, los interceptaron y procedieron a identificarlos.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron herramientas, cables eléctricos, una amoladora, un reflector, un parlante portátil y otros elementos de construcción. Los objetos estaban dentro de una mochila y una bolsa que llevaban los sospechosos.

Además, el personal policial constató daños en la persiana del inmueble, que aparentemente se encontraba en refacciones. Los dos hombres, de 33 y 38 años, fueron demorados y trasladados a la Comisaría Segunda.

En la dependencia policial se realizaron las diligencias correspondientes, mientras se avanzaba con las actuaciones por el hecho.