Un hombre quedó detenido con prisión preventiva durante 15 días, acusado de cometer tres hechos contra la propiedad en distintos puntos de la ciudad de Neuquén. El pedido lo realizaron los asistentes letrados Agustina Wouterlood y Emilio Briguglio, quienes formularon cargos contra M.E.H. por tres hechos ocurridos entre octubre de 2025 y julio de 2026.

El primero de ellos fue atribuido el 24 de julio de este año, alrededor de las 16:40, cuando el imputado escaló la reja perimetral del estacionamiento de la empresa CALF, en la intersección de Mitre y Bahía Blanca, y sustrajo una bicicleta rodado 29. La fiscalía calificó este hecho como hurto agravado por escalamiento.

El segundo hecho corresponde al 12 de octubre de 2025, cuando al igual que en el caso anterior, M.E.H. tomó una bicicleta del estacionamiento del hipermercado Carrefour, ubicado en Antártida Argentina al 3400, luego de forzar el candado y las cadenas con las que estaba asegurada. Posteriormente fue interceptado por personal de la división motorizada mientras circulaba con el rodado. La calificación provisoria es robo simple.

El tercer hecho ocurrió el 4 de junio de 2026, en un local comercial de Avenida Argentina al 42. Según la investigación, el acusado sustrajo prendas de vestir, entre ellas, un pantalón que se colocó antes de retirarse del comercio. Minutos después fue demorado por personal policial con los elementos denunciados. Este episodio fue calificado provisoriamente como hurto simple.

M.E.H. fue detenido el domingo por la tarde, tras un allanamiento realizado en su domicilio en el marco de la investigación por el robo de una bicicleta ocurrido el día anterior en el estacionamiento de la empresa CALF. La medida fue solicitada luego de que una investigación policial basada en el análisis de cámaras de seguridad permitiera identificarlo por la vestimenta utilizada durante el hecho. Durante el procedimiento se secuestraron un pantalón y un par de zapatillas que coincidían con los registros fílmicos incorporados a la investigación.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva por considerar existente el riesgo de no sometimiento al proceso, teniendo en cuenta antecedentes penales y el incumplimiento previo de reglas de conducta impuestas en una condena condicional.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos por los tres hechos, declaró abierta la investigación penal preparatoria por el plazo de dos meses y ordenó la prisión preventiva del imputado por 15 días.