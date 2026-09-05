Dos muertos y un herido grave tras un violento choque entre una camioneta y un camión en la Ruta 251

Dos personas murieron y otra resultó gravemente herida tras un violento choque frontal ocurrido durante las primeras horas de este sábado 5 de septiembre sobre la Ruta Nacional 251, en jurisdicción del Cuerpo de Seguridad Vial de San Antonio Oeste. La magnitud del impacto dejó a la camioneta Ford Ranger completamente destruida y al resto de los vehículos con importantes daños.

El siniestro fue advertido por personal policial, que al llegar al lugar constató una colisión semifrontal entre un camión Volvo perteneciente a una empresa de logística y una camioneta Ford Ranger. La escena mostró la violencia del impacto, con la camioneta severamente dañada en el sector delantero.

El impacto entre un camión y una Ford Ranger dejó dos personas fallecidas.

Dos víctimas fatales y un herido grave

Como consecuencia del choque, una persona fue encontrada sin vida dentro de la camioneta, en el sector del conductor. Otra víctima fatal fue hallada sobre la cinta asfáltica, mientras que un tercer ocupante fue localizado con vida, aunque en estado crítico.

La persona herida fue trasladada a un centro asistencial de Conesa para recibir atención médica. Hasta el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre su estado de salud.

Bomberos y efectivos asistieron en un siniestro que terminó con dos víctimas fatales.

En el siniestro también quedó involucrado un Nissan Tiida que circulaba detrás del camión. El vehículo, ocupado por un hombre y su hija, ambos con domicilio en Puerto Madryn, rozó al transporte de cargas tras la colisión y terminó sobre la banquina.

A pesar de la participación en el accidente, ambos ocupantes del Nissan se encontraban en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica.

Personal policial trabajó en la escena del accidente fatal registrado en San Antonio Oeste.

Investigan las causas del choque

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, la Ford Ranger circulaba desde Conesa hacia San Antonio Oeste, mientras que el camión y el Nissan Tiida lo hacían en sentido contrario.

Entre las circunstancias que serán analizadas para determinar la mecánica del accidente se encuentran las condiciones de la ruta, que presentaba acumulación de agua y sectores con escarcha. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial trabajó en el lugar para asistir a las víctimas, preservar la escena y avanzar con las actuaciones correspondientes.