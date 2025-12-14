Un violento siniestro vial se registró este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 251, a pocos kilómetros de San Antonio Oeste, donde una camioneta protagonizó un impresionante vuelco que dejó como saldo a una persona herida.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.45, a la altura del kilómetro 194, cuando por motivos que aún se intentan establecer una Toyota Hilux perdió el control y dio varios tumbos antes de detenerse sobre la traza. La magnitud del vuelco permitió inferir, según especialistas en accidentología vial, que el rodado habría realizado más de una vuelta.

Tras el alerta, una dotación de Bomberos Voluntarios de San Antonio Oeste se desplazó rápidamente al lugar del accidente. Al arribar, constataron que el conductor, un joven con diversas lesiones, ya había sido trasladado en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

Una vez asegurada la zona, los bomberos realizaron el corte del suministro eléctrico del vehículo y verificaron posibles pérdidas de combustible, con el objetivo de prevenir un eventual incendio.

En paralelo, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro inició las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran un posible exceso de velocidad, una distracción al volante u otro factor que haya provocado la pérdida de control.

Hasta el momento no se informó si el conductor llevaba colocado el cinturón de seguridad, si fue sometido a un test de alcoholemia ni el trayecto que realizaba al momento del vuelco. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.