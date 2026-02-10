Un siniestro vial se registró este lunes por la tarde en cercanías de San Antonio Oeste, cuando una camioneta que trasladaba un tráiler con caballos protagonizó un vuelco. El hecho generó preocupación por la magnitud del accidente y la necesidad de asistencia inmediata para los animales y las personas involucradas.

El vuelco se produjo en horas de la tarde sobre un tramo de la Ruta Nacional 251 cuando el vehículo, una camioneta Toyota Hilux, perteneciente al empresario Claudio Urcera, perdió estabilidad y terminó en la banquina. El tráiler, que transportaba tres caballos criollos, también se vio afectado por el impacto.

Personal de seguridad y vecinos de la zona acudieron rápidamente para colaborar en el rescate y controlar la situación. Según los primeros reportes, los ocupantes de la camioneta fueron asistidos y los animales recibieron atención para verificar su estado.

El vehículo era conducido por un hombre de 40 años, quien viajaba acompañado. Los dos ocupantes no presentaron lesiones, aunque fueron atendidos de manera preventiva por personal de Salud. El conductor señaló que el tráiler comenzó a desestabilizarse, lo que derivó en el vuelco, mientras que la camioneta quedó con las cuatro ruedas hacia arriba.

El accidente provocó demoras en la circulación y un despliegue de recursos para garantizar la seguridad en el lugar. Las causas del vuelco aún se investigan, aunque se presume que las condiciones de la ruta y el peso del tráiler pudieron haber influido en la maniobra.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios que cortaron el suministro de electricidad en la camioneta y realizaron un control de fluidos.