Volvió a quedar tras las rejas uno de los acusados por el secuestro y femicidio de Otoño Uriarte. Esta vez no fue por aquel expediente que aún no encuentra a los culpables, sino por un el robo en tres comercios del centro de Fernández Oro. La Policía sorprendió a JJosé Hiram Jafri cuando escapaba por los techos junto a un cómplice que, además, es familair directo de su hermanastro Néstor Ricardo Cau de otro de los imputados en la emblemática causa judicial.

La escena se desarrolló durante la medianoche del domingo y tuvo todos los ingredientes de una película policial. La alarma de un local gastronómico ubicado sobre calle Roca, casi Lavín, comenzó a sonar y el llamado de alerta movilizó de inmediato a los efectivos de la Comisaría 26°. Cuando los patrulleros llegaron, descubrieron que uno de los delincuentes ya escapaba por los techos de las propiedades vecinas, mientras otro intentaba alejarse de la zona sin levantar sospechas.

Lejos de abandonar la persecución, los policías siguieron el recorrido del hombre que huía por las alturas. Vecinos señalaron hacia dónde había corrido y las cámaras de seguridad terminaron de reconstruir el camino. La fuga terminó abruptamente cuando el delincuente decidió arrojarse desde unos tres metros y medio de altura hacia el patio de una vivienda. Allí no tuvo más salida: fue reducido y esposado.

Al mismo tiempo, otra patrulla cerró el operativo con la detención del segundo involucrado, interceptado a pocos metros de los comercios atacados. Con ambos bajo custodia, comenzó a quedar al descubierto quiénes eran realmente los protagonistas del golpe frustrado.

Uno de ellos era José Hiram Jafri, uno de los cuatro hombres que fueron llevados a juicio por el secuestro y femicidio de Otoño Uriarte. El otro, Luis María Cau, familiar de Ricardo Néstor Cau, hermanastro de Jafri, otro de los acusados en la causa que durante años mantuvo en vilo a la provincia y al país.

La inspección realizada por los investigadores confirmó que los delincuentes habían ingresado al local gastronómico Milanga Costra tras arrancar parte del techo de chapa y abrir un boquete. Luego atravesaron el cielorraso y continuaron hacia otros dos comercios linderos dedicados a la venta de indumentaria. Todo indica que llevaban herramientas para concretar el golpe.

Sin embargo, el plan se vino abajo antes de que pudieran escapar con mercadería. La activación de la alarma los obligó a abandonar el lugar de manera apresurada y dejaron tras de sí importantes destrozos en los tres locales. El ruido que intentó frustrar el robo terminó siendo el principio del fin para ambos.

Después de las detenciones, personal del Gabinete de Criminalística trabajó durante varias horas en la recolección de rastros y otras evidencias, mientras que el la fiscalía de turnol dispuso el traslado de los delincuentes para avanzar con la formulación de cargos por el intento de robo y los daños ocasionados.

¿Por qué está libre?

La aparición del nombre de Jafri en un nuevo expediente policial inevitablemente reavivó el recuerdo del crimen de Otoño Uriarte. Junto con Ricardo Néstor Cau, Germán Antilaf y Maximiliano Lagos había sido condenado a prisión perpetua en marzo de 2025. Sin embargo, esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Impugnación y, posteriormente, una nueva integración de ese cuerpo confirmó la absolución de los cuatro acusados.

Aunque esa resolución los dejó en libertad, el expediente por el femicidio todavía no tiene un cierre definitivo. La querella que representa al padre de Otoño, Roberto Uriarte, presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia para intentar revertir las absoluciones.