Un joven de 25 años con parálisis cerebral y epilepsia deberá ser trasladado desde el Policlínico Neuquén hacia una institución que pueda responder a sus necesidades de cuidado. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones, que ordenó concretar la externación en un plazo máximo de 20 días, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.

El joven había ingresado al centro asistencial en diciembre de 2024 y recibió el alta médica en enero de 2025. Sin embargo, continuó internado durante más de un año debido a que su familia no contaba con las condiciones para recibirlo nuevamente y tampoco se había establecido una alternativa de cuidado.

Por su condición, necesita asistencia permanente de otras personas para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

La crítica situación del paciente

Al analizar el expediente, los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, Patricia Clerici y Pablo Furlotti, señalaron que la continuidad de la internación respondía al “abandono en que lo ha colocado su familia”.

En ese sentido, indicaron que sus hermanos varones no mantenían contacto con él y que la persona designada como figura de apoyo tampoco lo asistía económicamente, situación que derivó incluso en la suspensión de la administración de su pensión.

Los magistrados consideraron que el caso requería una intervención urgente, tanto por el riesgo de prolongar una internación innecesaria en un hospital como por la voluntad del propio joven. Si bien no puede comunicarse mediante el habla, explicaron que, a través de sus formas de expresión, manifestó su deseo de volver a su hogar.

“Permanece internado por motivos puramente sociales”, indicaron los jueces. Sin embargo, el regreso a la vivienda familiar no resulta posible: el inmueble se encuentra ocupado por dos de sus hermanos y otras personas ajenas al grupo familiar, además de no contar con las condiciones de higiene necesarias.

Será trasladado y analizan posible abandono de persona

Ante este escenario, la Cámara decidió intervenir de oficio al considerar que el joven permanecía “retenido contra su voluntad en un centro asistencial”, pese a contar con el alta médica correspondiente.

Como alternativa, ordenó que sea trasladado a una institución acorde a su estado de salud, cuyo financiamiento estará a cargo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y, en caso de ser necesario, con recursos provenientes de su pensión.

Además, los jueces resolvieron informar el caso al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible existencia del delito de abandono de persona por parte de quien tenía a cargo al joven.

La resolución estableció que los trámites para concretar la medida deberán iniciarse en un plazo de cinco días y que el traslado deberá completarse dentro de los 20 días fijados, bajo advertencia de desobediencia a una orden judicial.