Personal policial de la Comisaría 28° de Villa La Angostura llevó adelante la detención de dos personas que tenían pedido de captura vigente, en el marco de una causa por homicidio agravado.

El operativo se concretó este martes minutos antes de las 14 horas, tras la recepción de un oficio judicial emitido por el Departamento Seguridad Personal – División Homicidios, con intervención de la Unidad Fiscal de Homicidios de Neuquén Capital.

A partir de esta disposición, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad iniciaron tareas de campo para dar con los involucrados.

Como resultado el personal policial logró localizar a ambas personas, procediendo a su inmediata detención. Posteriormente, fueron notificadas de la medida judicial, y quedaron alojadas en la unidad policial.

La intervención se enmarca en una investigación por un hecho calificado como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Las investigación continuará en la Justicia, mientras se aguardan nuevas directivas.